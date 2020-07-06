Только война. Почему Украина объявила, что готовится к войне с Россией, а в ЕС намерены обанкротить Незалежную

Немецкая газета Handelsblatt сообщает, что Украину ждёт неминуемое банкротство. Оно обусловлено приостановкой выпуска еврооблигаций при необходимости срочно гасить долги. Также стало известно, что издание "Наши гроши" опубликовало письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову. В нём представитель ЕС недвусмысленно заявляет, что защита украинского машиностроения абсолютно не устраивает Евросоюз. При этом Украина настаивает лишь на частичной локализации производства, оставляя коридор в 15–30%.

Однако в украинских СМИ очень популярна новость, согласно которой Россия нападёт на Украину. Недавно командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории Крыма.

По мнению публициста Ростислава Ищенко, нет ничего удивительного в том, что немцы прямо указали на невозможность предоставления кредитов в условиях, если Украина будет развивать собственную промышленность.

— Так это же не новость, об этом было известно ещё во время решения о подписании ассоциации с Евросоюзом. Именно об этом рассказывали Украине и украинцам, а они не хотели в это верить, — заявил Ростислав Ищенко. — Ожидать, что Украина официально станет банкротом, можно, в принципе, если страна не может расплатиться за кредиты, без новых заимствований она уже банкрот. Думаю, что банкротство отложат на следующий год, всё-таки отдать им нужно 17 млрд долларов, а в резерве есть около 20. Правда, там, по разным оценкам, пригодных активов около 10 млрд, но это уже половина. Я думаю, что оставшуюся сумму они смогут найти на свободном валютном рынке. Тут хотелось бы напомнить, что Коломойский ещё в 2019 году сказал, что лучше бы объявить дефолт сразу, так меньше должны будут.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что между странами ЕС и Украиной существует нестыковка ценностей: с одной стороны, Украина агрессивно позиционирует себя как часть "истинной Европы", а с другой — на неё с ужасом смотрят старые европейцы.

— Европейские страны сторонятся Украины. Германия является двигателем Евросоюза, его главным финансовым донором, поэтому большинство финансовых вопросов традиционно решают немцы. И вот, когда немцы начинают касаться финансовых вопросов Незалежной, они приходят в ужас, потому что, по их представлениям, финансовая система коррумпирована абсолютно. На Украине коррупция выполняет роль скелета государства, без неё всё развалится. Поэтому, по мнению немецкой стороны, экономика республики уже банкрот. Хотя Украина стабильно получает небольшие кредиты, которые хотя и не позволяют ей нормально развиваться, но и не ведут к смерти, — подчеркнул Суздальцев.

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Также он отметил, что одним из поводов для получения кредитов и помощи от Европы является постоянное нагнетание истерии вокруг вооружённого столкновения с Россией.

— Тут надо пояснить, что украинское информационное пространство мощное, развитое и ориентированное на население. Там информационные ресурсы выпускают тот продукт, который нужен их аудитории, если аудитории продукт станет не интересен, она просто уходит. СМИ — это зеркало общества, они показывают, что общество принимает. Так вот, на Украине есть объективный запрос на войну с Россией, украинскому обществу это интересно, и СМИ ему подыгрывают. Показывают всякие секретные карты, дают доступ к "закрытой" информации и прочему. Любимая тема — это Северное Причерноморье, раньше говорили, что Россия пойдёт захватывать сухопутный коридор для Крыма, теперь говорят, что пойдёт за днепровской водой. Вокруг этой темы поднимается истерия, которую украинские политики монетизируют, превращая в помощь от стран Запада, — уточнил профессор.

Военный эксперт Алексей Леонков не исключает развязывания войны и полагает, что главной целью Украины является создание постоянного напряжения для России.

— Командующий украинским ВМФ просто повторил заявление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса. Он же сказал, что Россия под прикрытием учений "Кавказ-2020" попытается захватить дамбу, чтобы обеспечить Крым водой. К слову, состояние этой дамбы такое, что ЧП может произойти в любой момент. В этом смысле есть определённая связь с тем, что происходит на Украине, и внутриполитической борьбой в США. Трампу не удалось до конца перехватить рычаги управления Украиной, что-то выполняется по его воле, что-то — по воле демократов. В условиях когда борьба только нарастает, ещё одна горячая точка может помешать Трампу. Конечно, американскому президенту было бы невыгодно, чтобы накануне выборов появилась новая горячая точка. Лучше, когда все пушки молчат, но на Украине из-за сложившейся ситуации всё может пойти по другому сценарию. Если демократы закажут войну, а уже известно, что Украина участвует в компании компрометации Трампа, то можно ожидать самого плохого, — отметил Алексей Леонков.