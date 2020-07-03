Пьянство за рулём не порок. Кому Зеленский разрешил безнаказанно убивать людей

2 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену наказания в виде тюремного заключения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как следует из информации, размещённой на сайте украинского парламента, закон предусматривает внесение 125 изменений в законодательные акты, которые квалифицировали нетрезвое вождение и связанные с ним последствия как "уголовные правонарушения" или "уголовные проступки". После того как законодательные изменения вступят в силу, нетрезвых украинских водителей не будут наказывать лишением свободы.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что одной из весомых причин, по которой приняли этот закон, является низкий профессиональный уровень сотрудников МВД, склонных к вымогательству, а также большое количество неонацистов и ветеранов АТО, для которых закон не писан вовсе.

— Главная проблема заключается в том, что любые жёсткие законы нужно исполнять, а на Украине их исполнять некому. Служба МВД крайне коррумпирована, несмотря на все реформы и переименования. Под предлогом пьяного вождения начинается откровенный криминал, отъём транспорта, угрозы тюрьмой, разумеется, взятки. При этом на Украине есть особая категория лиц, которая и вовсе живёт вне законодательства. Это неонацисты и ветераны АТО. Как правило, это пересекающиеся категории, они дают сверхбольшой процент преступлений. Пешком они не ходят, а в случае чего ломают любые силовые ведомства. Зеленский прекрасно понимает, что попытка сейчас это запретить вызовет гражданскую войну, тем более, будем честны, выпить за рулём на Украине любят. По большому счёту этот закон прежде всего индикатор сегодняшнего социального состояния Украины, которое очень и очень неважное, — подчеркнул эксперт.

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Публицист Борис Рожин полагает, что данный законопроект Зеленский подписал в популистских целях, чтобы приобрести одобрение у части автолюбителей.

— Это популистский шаг. Это и послабление для автовладельцев — таким образом он показывает им "народность" власти, а также некая "европейскость", так как подобные нормы есть в некоторых уголках Евросоюза. Конечно, не секрет, что в странах с либеральным отношением к алкоголю за рулём высокий процент смертности на дорогах, но Зеленскому нужен прямо сейчас рост рейтинга, поэтому о таких долгосрочных вещах он не думает. При этом есть и второй контекст этого закона — представители правящей элиты, которая чаще всего попадает в подобные истории. В то время как российское общество ещё не отошло от пьяного ДТП Михаила Ефремова, своеобразная индульгенция на подобные проступки на Украине становится залогом для будущих правонарушений. Так что можно сказать, что закон написан в интересах высших слоёв среднего класса и олигархии, — отметил Рожин.

Украина повторяет путь России в 1990-е годы, полагает публицист и переводчик Дмитрий Пучков.

— На Украине, я считаю, давно пора уже отменять правила дорожного движения. Опыт у них есть, Ющенко, помню, разогнал ГАИ, потом заново собрал, потом удивлялся, почему структура не работает. Так и здесь. Пьянство за рулём — это преступление само по себе, автомобиль — это средство повышенной опасности, ты уже преступник, если сел за руль пьяным. А если ещё и аварию устроил, то это только отягчающее обстоятельство. Зачем там такие вещи делают, я не понимаю, наверное, это стремление показать окружающему миру, что они такие передовые и демократичные. Знаете, у нас в России в 1990-е тоже такая дурь была, пытались отменить ответственность за алкогольное или наркотическое опьянение, только на Украине зажигание позднее, поэтому позже происходит. Мне кажется, на Украине образовалась прослойка богатых граждан, которая от чего угодно откупиться может, вот и подстраивает под себя законы. Теперь дорожные правила будут работать не на пользу людям, а на пользу пьяным уродам, — заявил Дмитрий Пучков.