На территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге сгорело восемь автомобилей — видео

В Невском районе Санкт-Петербурга на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил цистерну с топливом, по предварительным данным, сгорели пять грузовых и три легковых автомобиля. Видео с места происшествия опубликовал Mash.

Как стало известно Лайфу, сообщение о возгорании по улице Книпович, 9 поступило в 0:37 мск. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Возгоранию был присвоен ранг 1-бис с угрозой распространения пламени на соседний ангар. Благодаря слаженным действиям спасателей в 1:56 пожар был локализован.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.