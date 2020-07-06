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Лепс рассказал, что из советского прошлого следует вернуть в российский шоу-бизнес

При этом артист отметил, что в целом доволен отечественным шоу-бизнесом.

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Фото © VK / Официальная группа Григория Лепса

Певец Григорий Лепс считает, что существовавшие в СССР специальные комиссии, которые оценивали уровень исполнительского мастерства, следует вернуть в современный шоу-бизнес.

Вот их я бы вернул, подчеркнул Лепс, отвечая на вопросы журналистов перед выступлением на автофестивале Drive Live в подмосковном парке "Яхрома".

При этом артист добавил, что в целом доволен российским шоу-бизнесом и его всё устраивает.

В СССР с 1981 года существовала специальная тарификация, в зависимости от категории музыкантам начислялась зарплата.

Фестиваль Drive Live прошёл 4–5 июня в Дмитровском районе Московской области. Артисты выступили в необычном формате: зрители смотрели на сцену из своих машин. Каждое авто стояло на закреплённом за ним месте, а огромные экраны транслировали происходящее крупным планом. Ходить по территории запрещалось, обязательным было ношение масок и перчаток.

Такой вариант проведения мероприятия возник из-за вспышки коронавирусной инфекции. Помимо Лепса в концерте приняли участие Гарик Сукачёв и Сергей Галанин. Они просили поддержать их не аплодисментами, а гудками клаксонов. Разогревшись песнями любимых исполнителей, публика покинула автомобили и ушла в отрыв.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Шнуров решил возродить группу "Ленинград". Она представила первый клип 3 июля.

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