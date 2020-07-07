Госдума подготовила обращение к Турции по собору Святой Софии

Депутаты отмечают, что храм-музей является наиболее посещаемой российскими туристами достопримечательностью Стамбула.

Госдума подготовила проект обращения к Великому нацсобранию Турции по вопросу об изменении статуса собора Святой Софии. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В тексте документа депутаты просят проявить мудрость и предотвратить ущерб, который может быть нанесён поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.

Собор Святой Софии называется выдающимся памятником византийской архитектуры и мировым шедевром. Также уточняется, что храм-музей является наиболее посещаемой российскими туристами достопримечательностью Стамбула.

Депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые важно сохранять из-за нарастающих геополитических и других противоречий, осложнённых пандемией коронавируса.

Это обращение также планируется направить президенту России Владимиру Путину, правительству страны и в Совет Федерации.