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Регион
Опубликовано 7 июля 2020, 02:08
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Госдума подготовила обращение к Турции по собору Святой Софии

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Депутаты отмечают, что храм-музей является наиболее посещаемой российскими туристами достопримечательностью Стамбула.

Госдума подготовила проект обращения к Великому нацсобранию Турции по вопросу об изменении статуса собора Святой Софии. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В тексте документа депутаты просят проявить мудрость и предотвратить ущерб, который может быть нанесён поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.

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Собор Святой Софии называется выдающимся памятником византийской архитектуры и мировым шедевром. Также уточняется, что храм-музей является наиболее посещаемой российскими туристами достопримечательностью Стамбула.

Депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые важно сохранять из-за нарастающих геополитических и других противоречий, осложнённых пандемией коронавируса.

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Это обращение также планируется направить президенту России Владимиру Путину, правительству страны и в Совет Федерации.

Храмовый комплекс получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Нынешний глава страны Реджеп Эрдоган предложил в марте изменить статус собора на мечеть. Это позволит сделать вход для всех желающих бесплатным. Госсовет Турции поддержал идею об изменении статуса храма-музея за 17 минут. Официальное решение должно быть опубликовано в течение 15 дней.

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Артур Лапсаков
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