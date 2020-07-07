Госдума подготовила обращение к Турции по собору Святой Софии
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Депутаты отмечают, что храм-музей является наиболее посещаемой российскими туристами достопримечательностью Стамбула.
Госдума подготовила проект обращения к Великому нацсобранию Турции по вопросу об изменении статуса собора Святой Софии. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
В тексте документа депутаты просят проявить мудрость и предотвратить ущерб, который может быть нанесён поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.
Собор Святой Софии называется выдающимся памятником византийской архитектуры и мировым шедевром. Также уточняется, что храм-музей является наиболее посещаемой российскими туристами достопримечательностью Стамбула.
Депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые важно сохранять из-за нарастающих геополитических и других противоречий, осложнённых пандемией коронавируса.
Это обращение также планируется направить президенту России Владимиру Путину, правительству страны и в Совет Федерации.
Храмовый комплекс получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Нынешний глава страны Реджеп Эрдоган предложил в марте изменить статус собора на мечеть. Это позволит сделать вход для всех желающих бесплатным. Госсовет Турции поддержал идею об изменении статуса храма-музея за 17 минут. Официальное решение должно быть опубликовано в течение 15 дней.