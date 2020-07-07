Даниил, Матвей, Арсений и Мария. В Москве появились на свет четверняшки

В Москве родились четверняшки, малыши появились на свет в Центре планирования семьи и репродукции, сообщает столичный Депздрав.

— Это была естественная беременность, врачи центра вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения. За неделю до назначенного срока было принято решение госпитализировать пациентку, — говорится в сообщении.

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В клинике ей провели плановое кесарево сечение, и на свет появились малыши весом от 1790 до 1990 граммов. Их сразу поместили в отделение выхаживания новорождённых. В течение месяца неонатологи наблюдали за детьми, сейчас их состояние оценивается как хорошее, скоро они отправятся домой.

Счастливые родители уже дали троим сыновьям и дочке имена: Даниил, Матвей, Арсений и Мария.

Отмечается, что появление на свет четверняшек — крайне редкий случай, одна беременность на 700 тысяч.