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Даниил, Матвей, Арсений и Мария. В Москве появились на свет четверняшки

Крохи набирались сил в отделении выхаживания новорождённых и скоро отправятся домой.

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Фото © Мосгорздрав

В Москве родились четверняшки, малыши появились на свет в Центре планирования семьи и репродукции, сообщает столичный Депздрав.

Это была естественная беременность, врачи центра вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения. За неделю до назначенного срока было принято решение госпитализировать пациентку, говорится в сообщении.

Фото © Мосгорздрав

В клинике ей провели плановое кесарево сечение, и на свет появились малыши весом от 1790 до 1990 граммов. Их сразу поместили в отделение выхаживания новорождённых. В течение месяца неонатологи наблюдали за детьми, сейчас их состояние оценивается как хорошее, скоро они отправятся домой.

Счастливые родители уже дали троим сыновьям и дочке имена: Даниил, Матвей, Арсений и Мария.

Отмечается, что появление на свет четверняшек — крайне редкий случай, одна беременность на 700 тысяч.

Фото © Мосгорздрав

Четверняшки также рождались в августе 2016 и 2019 года в Санкт-Петербурге.

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