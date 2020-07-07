Прокуратура предъявила обвинение в терроризме экс-президенту Боливии Моралесу

Прокуратура Боливии вынесла обвинение в терроризме бывшему президенту страны Эво Моралесу и запросила его задержание. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Артуро Мурильо на странице в "Твиттере".

По версии обвинения, Моралес призывал к продовольственной блокаде городов во время политического конфликта осенью 2019 года. Доказательства представлены в виде телефонных переговоров между экс-лидером страны и главой боливийских производителей коки Фаустино Юкрой.