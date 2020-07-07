Прокуратура предъявила обвинение в терроризме экс-президенту Боливии Моралесу

Прокуратура Боливии вынесла обвинение в терроризме бывшему президенту страны Эво Моралесу и запросила его задержание. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Артуро Мурильо на странице в "Твиттере".
По версии обвинения, Моралес призывал к продовольственной блокаде городов во время политического конфликта осенью 2019 года. Доказательства представлены в виде телефонных переговоров между экс-лидером страны и главой боливийских производителей коки Фаустино Юкрой.
Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Экс-президент Боливии назвал это решение коварным госпереворотом и пообещал вскоре вернуться в страну. В конце ноября сенат Боливии отменил победу Моралеса на выборах президента 20 октября.