Моралеса выдвинули на Нобелевскую премию мира

Основанием послужило то, что он внедрил социальные программы, направленные на борьбу с бедностью и неравенством.

Кандидатура экс-президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира, об этом заявил аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель в "Твиттере".

Es un honor para mí comunicarles que he postulado al compañero Evo Morales Ayma al Premio Nobel de la Paz del año 2020: https://t.co/XWXHloDZAJ#NobelParaEvo#DemocraciaParaBolivia



Abro hilo... pic.twitter.com/yun3MeTsVc — Adolfo Pérez Esquivel (@PrensaPEsquivel) March 3, 2020

— Для меня честь сообщить вам, что я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года, — отметил он.

Эскивель уверен, что бывший лидер успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира".

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.