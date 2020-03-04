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Регион
Опубликовано 4 марта 2020, 04:31
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Моралеса выдвинули на Нобелевскую премию мира

Эво Моралес. Фото © Twitter / Adolfo Pérez Esquivel

Эво Моралес. Фото © Twitter / Adolfo Pérez Esquivel

Основанием послужило то, что он внедрил социальные программы, направленные на борьбу с бедностью и неравенством.

Кандидатура экс-президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира, об этом заявил аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель в "Твиттере".

Для меня честь сообщить вам, что я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года, — отметил он.

Эскивель уверен, что бывший лидер успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира".

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Экс-президент Боливии назвал это решение коварным госпереворотом и пообещал вскоре вернуться в страну. В конце ноября сенат Боливии отменил победу Моралеса на выборах президента 20 октября. Партия экс-лидера выдвинула на выборы 3 мая 2020 года своего кандидата.

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Дарья Хомякова
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