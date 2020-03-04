Моралеса выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура экс-президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира, об этом заявил аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель в "Твиттере".

Es un honor para mí comunicarles que he postulado al compañero Evo Morales Ayma al Premio Nobel de la Paz del año 2020: https://t.co/XWXHloDZAJ#NobelParaEvo#DemocraciaParaBolivia



Abro hilo... pic.twitter.com/yun3MeTsVc — Adolfo Pérez Esquivel (@PrensaPEsquivel) March 3, 2020

— Для меня честь сообщить вам, что я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года, — отметил он.

Эскивель уверен, что бывший лидер успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира".

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Экс-президент Боливии назвал это решение коварным госпереворотом и пообещал вскоре вернуться в страну. В конце ноября сенат Боливии отменил победу Моралеса на выборах президента 20 октября. Партия экс-лидера выдвинула на выборы 3 мая 2020 года своего кандидата.