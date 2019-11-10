Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает свой пост — на фоне массовых протестов в стране.

— Мы подаём в отставку, чтобы наши братья и сёстры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам, — заявил Моралес. Трансляция его речи велась в соцсетях.

По данным газеты Pagina7, самолёт экс-президента запросил план полёта по территории Аргентины. Сообщается, что борт Моралеса вылетел из аэропорта Эль-Альто в столице Ла-Пас.

По данным местных СМИ, самолёт бывшего президента приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

En Chimore se encuentran las dos principales autoridades del país, bajo incertidumbre de si se da o no una renuncia #CrisisBolivia pic.twitter.com/G8et8mfKJh — Miroslava Fernández (@kiske_one) 10 ноября 2019 г.

Также сообщается, что борт Моралеса запросил пролёт через территорию нескольких государств, однако ото всех получил отказ.

Ранее глава Вооружённых сил Боливии Уильямс Ромеро призвал боливийского лидера покинуть свой пост. По его словам, эта отставка должна принести стране стабильность.

Напомним, что протесты после переизбрания Моралеса на пост президента бушуют с 20 октября. В них пострадало более 380 человек. Впоследствии к акциям присоединились полицейские.

Моралес связал беспорядки с попыткой госпереворота. Он считает, что за митингами стоят именно правые силы, недовольные его переизбранием. 10 ноября Моралес заявил о решении провести повторные выборы главы государства.