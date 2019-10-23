Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые беспорядки в стране являются попыткой государственного переворота.
— Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию, — цитирует Моралеса издание El Deber.
Массовые беспорядки начались в Боливии после президентских выборов 20 октября. После подсчёта 95,63% голосов Моралес одерживает победу над экс-лидером страны Карлосом Месой, который уже объявил о непризнании результатов голосования. После публикации этих результатов протестующие подожгли здание одного из региональных отделений избирательного суда.
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