Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

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Фото © Twitter/AJ+ Español

Массовые беспорядки начались после того, как было объявлено о лидерстве Моралеса при подсчёте голосов на выборах главы государства.

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые беспорядки в стране являются попыткой государственного переворота.

Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию, — цитирует Моралеса издание El Deber.

Массовые беспорядки начались в Боливии после президентских выборов 20 октября. После подсчёта 95,63% голосов Моралес одерживает победу над экс-лидером страны Карлосом Месой, который уже объявил о непризнании результатов голосования. После публикации этих результатов протестующие подожгли здание одного из региональных отделений избирательного суда.

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