Моралес объявил о проведении новых выборов президента Боливии

Таким образом глава государства надеется завершить многотысячные протесты в стране.

Действующий президент Боливии Эво Моралес принял решение повторно провести выборы главы государства. К этому лидера подтолкнули митинги и публикация предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчёта голосов.

— Я принял решение, во-первых, полностью обновить состав Высшего избирательного суда, <...> во-вторых, назначить проведение новых всеобщих выборов, с помощью которых народ сможет демократическим путём избрать новых политиков, — заявил президент во время пресс-конференции, трансляцию которой вёл национальный телеканал ATB.

Кроме того, Моралес призвал "положить конец насилию" и снизить уровень напряжённости в стране.

Напомним, что акции протеста против переизбрания Моралеса вспыхнули 20 октября и бушуют в нескольких городах республики по сей день. За это время пострадало более 380 человек. В трёх населённых пунктах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к ним присоединились полицейские. Министр обороны Хавьер Савалета заявил, что, несмотря на некоторые исключения, в целом полиция продолжает выполнять свою работу.

Моралес связал начавшиеся в стране беспорядки с попыткой госпереворота. Он считает, что за митингами стоят именно правые силы, недовольные его переизбранием.