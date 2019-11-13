Вице-спикер палаты сенаторов Боливии приняла на себя полномочия президента

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес заявила, что берёт на себя обязанности президента после того, как Эво Моралес подал в отставку.

— Я в соответствии с конституцией немедленно беру на себя обязанности главы государства, — приводит её слова ТАСС.

По словам Аньес, она собирается провести выборы как можно скорее, и чтобы результаты этих выборов "отразили желания народа".

В свою очередь, о признании Аньес исполняющей обязанности президента уже заявили в МИД соседней Бразилии.

Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Он решил покинуть Боливию, так как Мексика предоставила ему убежище.