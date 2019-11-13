Моралес назвал коварным переворотом решение Аньес объявить себя президентом

Он также осудил действия стран, поддержавших нарушающий законы Боливии акт самопровозглашения.

Экс-президент Боливии, сложивший свои полномочия на фоне народных протестов, заявил, что решение вице-спикера палаты сенаторов парламента Жанин Аньес взять на себя президентские обязанности является "коварным госпереворотом".

— Сенатор провозгласила себя исполняющей обязанности президента без кворума законодателей, в окружении сообщников и при поддержке вооружённых сил и полиции, которые подавляют народ, — написал Моралес в "Твиттере".

Он также осудил действия стран, поддержавших нарушающий законы Боливии акт самопровозглашения и признавших Аньес исполняющей обязанности президента.

Несмотря на то что уход президента страны с поста, а также последующие отказы от своих должностей ряда министров были встречены жителями страны в большинстве своём положительно, в некоторых городах произошли столкновения со сторонниками Моралеса, жертвами которых, по данным прокуратуры, уже стали семь человек.

Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.