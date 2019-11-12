Министр обороны Боливии ушёл в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.

— Соотечественники, сегодня... я подаю в отставку с поста министра обороны, — сказал он в видеообращении, добавив, что ни он, ни сложивший полномочия президент республики Эво Моралес никогда не отдавали приказ армии поднять оружие против своего народа. — Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял такое решение.

Экс-глава военного ведомства призвал будущие власти страны не допускать эскалации гражданского конфликта в Боливии.

Как сообщал Лайф, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок. Позднее стало известно, что Мексика согласилась предоставить Эво Моралесу убежище.