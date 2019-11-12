Министр обороны Боливии ушёл в отставку

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Фото © ТАСС / EPA / JUAN CARLOS TORREJON

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.

Соотечественники, сегодня... я подаю в отставку с поста министра обороны, сказал он в видеообращении, добавив, что ни он, ни сложивший полномочия президент республики Эво Моралес никогда не отдавали приказ армии поднять оружие против своего народа. Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял такое решение.

Экс-глава военного ведомства призвал будущие власти страны не допускать эскалации гражданского конфликта в Боливии.

Как сообщал Лайф, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок. Позднее стало известно, что Мексика согласилась предоставить Эво Моралесу убежище.

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