Мексика предоставила Эво Моралесу убежище

Мексика приняла решение предоставить убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу из-за угрозы жизни последнего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
— МИД Мексики <...> принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений, — сказал глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард на пресс-конференции.
Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием.
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо писала у себя в твиттере, что полиция страны хочет задержать экс-президента. Она также указала, что дом Моралеса разграблен.
Глава МИД Мексики поддержал опального боливийского лидера и отметил, что ему предложено убежище на территории посольства в Ла-Пасе. Впрочем, Моралес покидать Боливию не хочет.
По данным государственного информагентства Боливии, полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также некоторых руководителей его региональных подразделений. Их обвиняют в нарушениях избирательного законодательства, которые были описаны в докладе наблюдателей Организации американских государств.
По данным латиноамериканских СМИ, личный самолёт Эво Моралеса запрашивал разрешение ряда стран на пролёт через их территорию, однако ему было отказано.
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