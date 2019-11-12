Эво Моралес после бегства из Боливии прибыл в Мексику

📸 El secretario @m_ebrard recibió esta mañana a @evoespueblo y le dio la bienvenida en nombre del @GobiernoMx y del pueblo de México 🇲🇽. pic.twitter.com/B91yjGKoEn— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 12, 2019
Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мексику. Фото с моментом его встречи опубликовано в микроблоге министра иностранных дел Мексики в "Твиттере". Вместе с Моралесом в страну прибыл бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера.
У трапа бывшего боливийского лидера встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Ранее стало известно, что Эво Моралес решил покинуть Боливию, так как Мексика предоставила ему политическое убежище.
Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок.
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