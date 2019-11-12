Эво Моралес после бегства из Боливии прибыл в Мексику

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Фото © twitter/SRE_mx

В аэропорту его встретил глава МИД этой страны. Экс-глава государства помахал рукой журналистам.

Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мексику. Фото с моментом его встречи опубликовано в микроблоге министра иностранных дел Мексики в "Твиттере". Вместе с Моралесом в страну прибыл бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

У трапа бывшего боливийского лидера встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Ранее стало известно, что Эво Моралес решил покинуть Боливию, так как Мексика предоставила ему политическое убежище.

Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок.

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