Эво Моралес после бегства из Боливии прибыл в Мексику

В аэропорту его встретил глава МИД этой страны. Экс-глава государства помахал рукой журналистам.

📸 El secretario @m_ebrard recibió esta mañana a @evoespueblo y le dio la bienvenida en nombre del @GobiernoMx y del pueblo de México 🇲🇽. pic.twitter.com/B91yjGKoEn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 12, 2019

Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мексику. Фото с моментом его встречи опубликовано в микроблоге министра иностранных дел Мексики в "Твиттере". Вместе с Моралесом в страну прибыл бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

У трапа бывшего боливийского лидера встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Ранее стало известно, что Эво Моралес решил покинуть Боливию, так как Мексика предоставила ему политическое убежище.

Напомним, экс-президент Боливии подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок.