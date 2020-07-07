Эксперт объяснил, как распознать звонок мошенника

В ходе телефонного разговора можно определить мошенника. О способах сделать это рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

— Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции, то вы должны понять, что разговариваете с мошенником, — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Настоящий сотрудник банка, отметил эксперт, имеет право осуществить операцию по карте клиента без его ведома.

Однако мошенник может представиться не только банковским работником, добавил Сизов. Нередко злоумышленники называют себя сотрудниками интернет-магазинов, компаний сферы услуг или разработчиками мобильных приложений. При этом они просят продиктовать код из СМС или внести предоплату за что-либо.