В Пекине впервые с 11 июня за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

В Пекине за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая коронавируса, об этом сообщил городской комитет здравоохранения.

Отмечается, что зарегистрирован был лишь один бессимптомный носитель. Всего с 11 июня, когда на рынке сельхозпродукции "Синьфади" были выявлены первые заболевшие, в столице Китая CoViD-19 подтвердился у 335 человек. Кроме того, ещё у 31 человека имеются положительные тесты при отсутствии симптомов.

В настоящее время в больницах находится 320 пациентов, вылечилось и выписано 15.