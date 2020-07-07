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В Пекине впервые с 11 июня за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

Всего за месяц инфекция подтвердилась у 335 человек.

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Фото © AP / TASS

В Пекине за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая коронавируса, об этом сообщил городской комитет здравоохранения.

Отмечается, что зарегистрирован был лишь один бессимптомный носитель. Всего с 11 июня, когда на рынке сельхозпродукции "Синьфади" были выявлены первые заболевшие, в столице Китая CoViD-19 подтвердился у 335 человек. Кроме того, ещё у 31 человека имеются положительные тесты при отсутствии симптомов.

В настоящее время в больницах находится 320 пациентов, вылечилось и выписано 15.

Напомним, в столице КНР предупредили о высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке. В Пекине частично введён режим военного времени. Профессор института вирусологии медицинского отделения университета в Китае Ян Чжаньцю считает, что CoViD-19 из Пекина может оказаться более опасным и заразным, чем из Ухани. Он подчеркнул, что появление таких новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от инфекции.

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