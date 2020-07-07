Учёные обнаружили у детей новые симптомы при заболевании коронавирусом

У детей, заразившихся коронавирусом, могут проявляться неврологические симптомы, связанные с центральной и периферической нервной системой. Об этом говорится в исследовании британских специалистов из больницы Грейт-Ормонд-Стрит, опубликованном в журнале JAMA Neurology.

Доктор медицинских наук Омар Абдель-Маннан и его коллеги обследовали 27 пациентов моложе 18 лет. Они обнаружили, что у четырёх детей (14,8%), которые ранее были здоровы и не имели сопутствующих хронических заболеваний, возникли осложнения, включая энцефалопатию, головные боли, признаки поражения ствола мозга и мозжечка, мышечную слабость и снижение рефлексов.

Всем четверым потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии. Кроме того, у них проявились изменения сигнала селезёнки, которые наблюдались при магнитно-резонансной томографии головного мозга.

— Клиницисты должны добавить SARS-CoV-2 к своему дифференциальному диагнозу у детей с новыми неврологическими симптомами, — подчеркнули учёные.