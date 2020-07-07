Учёный заявил, что потепление климата может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии

Потепление и таяние вечной мерзлоты в Якутии может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии. Об этом заявил замдиректора по науке Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Фёдоров.

— Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше, — сказал учёный в интервью РИА "Новости".

Специалист напомнил, что в якутском городе Верхоянске, известном как северный полюс холода, 20 июня была зафиксирована аномальная жара — плюс 38 градусов, таких показателей в этом месте не было никогда. Но даже без рекордов заметно, что климат стал значительно теплее за последнее десятилетие.

Фёдоров отметил, что российские экономисты пока не поверили в серьёзность таяния мерзлоты, хотя в научных журналах уже публикуются исследования о возможных последствиях для инфраструктуры, например, в случае со сваями, на которых стоят конструкции. В размягчившемся грунте они потеряют устойчивость.

В свою очередь, по словам старшего научного сотрудника Северо-восточной научно-экспериментальной станции в посёлке Черский Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова, исследователи находят новые вирусы, которые, "к счастью, "на человека не обращают внимания".