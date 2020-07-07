Учёный заявил, что потепление климата может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии

Потепление и таяние вечной мерзлоты в Якутии может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии. Об этом заявил замдиректора по науке Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Фёдоров.
— Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше, — сказал учёный в интервью РИА "Новости".
Специалист напомнил, что в якутском городе Верхоянске, известном как северный полюс холода, 20 июня была зафиксирована аномальная жара — плюс 38 градусов, таких показателей в этом месте не было никогда. Но даже без рекордов заметно, что климат стал значительно теплее за последнее десятилетие.
Фёдоров отметил, что российские экономисты пока не поверили в серьёзность таяния мерзлоты, хотя в научных журналах уже публикуются исследования о возможных последствиях для инфраструктуры, например, в случае со сваями, на которых стоят конструкции. В размягчившемся грунте они потеряют устойчивость.
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В свою очередь, по словам старшего научного сотрудника Северо-восточной научно-экспериментальной станции в посёлке Черский Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова, исследователи находят новые вирусы, которые, "к счастью, "на человека не обращают внимания".
Ранее учёные из Стэнфордского университета заявили, что на земле идёт массовое вымирание и оно ускоряется.