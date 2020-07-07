В ВСУ назвали преувеличением слова командующего ВМС Украины о скорой войне с Россией

Командующий Операции объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев прокомментировал заявление своего коллеги — главы ВМС Алексея Неижпапы — о том, что российские войска могут попытаться прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Он подчеркнул, что подобные опасения преувеличены.

Генерал-лейтенант отметил, что Неижпапа совсем недавно занял свою должность и в интервью региональному СМИ объяснил своё видение ситуации, не имея при этом стопроцентной осведомлённости о том, что происходит на Таврическом направлении.

— К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня. В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено, — подчеркнул Наев в эфире телеканала ICTV.

Он добавил, что угроза формирования группировок в Донбассе также отсутствует.