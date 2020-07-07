Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ВСУ назвали преувеличением слова командующего ВМС Украины о скорой войне с Россией

На сегодняшний день угроза с российской стороны отсутствует, отметил глава ООС.

446

Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Командующий Операции объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев прокомментировал заявление своего коллеги — главы ВМС Алексея Неижпапы — о том, что российские войска могут попытаться прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Он подчеркнул, что подобные опасения преувеличены.

Генерал-лейтенант отметил, что Неижпапа совсем недавно занял свою должность и в интервью региональному СМИ объяснил своё видение ситуации, не имея при этом стопроцентной осведомлённости о том, что происходит на Таврическом направлении.

К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня. В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено, — подчеркнул Наев в эфире телеканала ICTV.

Он добавил, что угроза формирования группировок в Донбассе также отсутствует.

Напомним, ранее Неижпапа заявил, что Украина готовится к войне с Россией. Поводом для столкновений якобы может стать попытка восстановить канал для подачи воды из Днепра в Крым. В Кремле назвали это заявление глупостью, а в Совфеде оценили низкую техническую подготовленность украинской армии.

Выбор редакции

Loading...