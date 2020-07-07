НХЛ определила предварительную дату возобновления сезона

Сезон Национальной хоккейной лиги предварительно возобновится 1 августа. К такому решению пришли руководство лиги и профсоюз игроков (NHLPA), сообщается на официальном сайте профсоюза.

Тренировочные лагеря должны открыться 13 июля, а 26-го числа команды отправятся в города, где пройдут игры плей-офф. Официально они ещё не объявлены, однако, по информации инсайдеров, борьба за Кубок Стэнли развернётся в канадских Торонто и Эдмонтоне.

Кроме того, НХЛ и профсоюз достигли соглашения о продлении коллективного договора на четыре года.

Для того чтобы сезон возобновился официально, дату должны утвердить совет управляющих НХЛ и исполнительный совет NHLPA.