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НХЛ определила предварительную дату возобновления сезона

Матчи плей-офф пройдут в двух городах.

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Сезон Национальной хоккейной лиги предварительно возобновится 1 августа. К такому решению пришли руководство лиги и профсоюз игроков (NHLPA), сообщается на официальном сайте профсоюза.

Тренировочные лагеря должны открыться 13 июля, а 26-го числа команды отправятся в города, где пройдут игры плей-офф. Официально они ещё не объявлены, однако, по информации инсайдеров, борьба за Кубок Стэнли развернётся в канадских Торонто и Эдмонтоне.

Кроме того, НХЛ и профсоюз достигли соглашения о продлении коллективного договора на четыре года.

Для того чтобы сезон возобновился официально, дату должны утвердить совет управляющих НХЛ и исполнительный совет NHLPA.

Ранее Лайф показывал, как россияне готовятся к продолжению сезона НХЛ.

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