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Россия объявила в международный розыск подозреваемого в растрате американца

Он обвиняется по статье "Растрата, совершённая в особо крупном размере".

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Фото © Pixabay

Гражданин США Питер Штерн объявлен Россией в международный розыск. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, — огласила решение пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Уголовное дело возбуждено по статье 160 "Растрата, совершённая в особо крупном размере". Других деталей дела не приводится.

Ранее сообщалось, что осуждённый в России на 16 лет колонии строгого режима американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж.

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