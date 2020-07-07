Россия объявила в международный розыск подозреваемого в растрате американца

Гражданин США Питер Штерн объявлен Россией в международный розыск. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

— Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, — огласила решение пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Уголовное дело возбуждено по статье 160 "Растрата, совершённая в особо крупном размере". Других деталей дела не приводится.