Россия объявила в международный розыск подозреваемого в растрате американца

Гражданин США Питер Штерн объявлен Россией в международный розыск. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.
— Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, — огласила решение пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Уголовное дело возбуждено по статье 160 "Растрата, совершённая в особо крупном размере". Других деталей дела не приводится.
Ранее сообщалось, что осуждённый в России на 16 лет колонии строгого режима американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж.