СМИ: В России хотят разрешить продажу алкоголя рядом с медучреждениями

Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, позволяющий властям регионов самостоятельно определять правила продажи алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В правительство его планируют внести в третьем квартале нынешнего года. Отмечается, что законопроект разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Нововведение предполагает, что будут учитываться особенности каждого региона, включая его социально-экономическое положение, уровень развития торговли и прочее. В ведомстве отметили, что из-за региональных различий определить единый общероссийский перечень невозможно.

Действующее законодательство запрещает продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям.