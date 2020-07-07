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СМИ: В России хотят разрешить продажу алкоголя рядом с медучреждениями

Законопроект будет внесён в правительство в третьем квартале 2020 года.

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Фото © Pixabay

Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, позволяющий властям регионов самостоятельно определять правила продажи алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В правительство его планируют внести в третьем квартале нынешнего года. Отмечается, что законопроект разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Нововведение предполагает, что будут учитываться особенности каждого региона, включая его социально-экономическое положение, уровень развития торговли и прочее. В ведомстве отметили, что из-за региональных различий определить единый общероссийский перечень невозможно.

Действующее законодательство запрещает продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, что Минздрав отложил до 2021 года обязательное прохождение тестов на алкоголь для получения прав.

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