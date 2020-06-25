СКР объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева

Переехавшему на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявили заочное обвинение в публичных интернет-призывах к терроризму, следствие объявило его в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
— Ему инкриминируется совершение с использованием Интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, — уточнили в СК.
Как отмечается в материалах дела, Муждабаев на своей странице в Facebook призывал к насилию и захвату россиян на территории Украины, чтобы затем обменять их на заключённого в РФ за терроризм Олега Сенцова. Всего материалов с такими призывами у журналиста было два.
Муждабаев с 1998 года работал в газете "Московский комсомолец", с 2008 года он был заместителем главного редактора издания. В 2015 году журналист переехал на постоянное место жительства на Украину. Там он занимает должность заместителя гендиректора украинского телеканала ATR. После выборов на Украине он призывал расстреливать украинцев, которые не проголосовали за Петра Порошенко.