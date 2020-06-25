СКР объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева

Переехавшему на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявили заочное обвинение в публичных интернет-призывах к терроризму, следствие объявило его в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

— Ему инкриминируется совершение с использованием Интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, — уточнили в СК.

Как отмечается в материалах дела, Муждабаев на своей странице в Facebook призывал к насилию и захвату россиян на территории Украины, чтобы затем обменять их на заключённого в РФ за терроризм Олега Сенцова. Всего материалов с такими призывами у журналиста было два.