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В Киеве уверены, что американские катера помогут "обуздать" Россию в Азовском море

Украина станет первой в мире после самих США, кто получит эту технику.

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Американский патрульный катер Mark VI Фото © Википедия

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что с помощью американских катеров Mark VI Украина планирует "обуздать" Россию в Азовском море.

Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести как привыкли — у них не получится, — цитирует Неижпапу газета "Думская".

Контр-адмирал отметил, что Украина получит 16 единиц техники уже в нынешнем году, часть из них с ракетными комплексами на борту займутся патрулированием Азовского моря. Неижпапа добавил, что помимо патрулирования катера предназначены и для высадки диверсионных групп, однако важно уметь их правильно использовать.

Украина станет первой страной, получившей Mark VI от США. По словам командующего, подобное стало возможным благодаря разработке стратегии развития ВМС страны.

Ранее военный эксперт рассказал о возможном ответе России на удар Украины по Крыму.

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