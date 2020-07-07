В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев, вакцинированных от CoViD-19 — видео

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Добровольцы, две недели назад получившие вакцину от коронавируса на базе военного госпиталя имени Бурденко, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
— По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет, — отметили в ведомстве.
Две недели — это половина срока нахождения добровольцев в стационаре. Заведующая терапевтическим отделением госпиталя Светлана Волчихина отметила, что у вакцинированных была взята кровь для изучения их иммунитета. Спустя 20 суток после первой вакцинации им введут второй компонент вакцины.
Напомним, в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко проходят клинические испытания новой вакцины от CoViD-19, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Аналогичное тестирование проходит в медучреждении при Сеченовском университете. Как ранее писал Лайф, в общей сложности более 70 добровольцев должны получить вакцину.