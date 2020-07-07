Определены самые высокооплачиваемые работы на удалёнке

Самую большую зарплату — до 250 тысяч рублей — на удалённой работе может получить главный бухгалтер. Успешный кандидат на эту позицию должен обладать профессионализмом, уметь быстро адаптироваться к меняющимся требованиям налоговой и оперативностью. Подобные суммы предлагают небольшие компании, работающие с b2b-сегментом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт сервиса "Работа.ру".

Переводчик с английского языка может претендовать на сумму от 150 до 200 тысяч рублей. Здесь всё в первую очередь зависит от объёма работы.

До 120 тысяч рублей сможет получить специалист по контекстной рекламе. Такой человек должен иметь опыт работы от года, уметь вести рекламные кампании в системах "Яндекс.Директ", Google AdWords, настраивать аналитику в сервисах Google Analytics, "Яндекс.Метрика" и анализировать эффективность рекламных источников.

Зарплаты выше 100 тысяч рублей предлагают работникам в IT и сфере продаж. Будущий сотрудник должен обладать опытом работы от трёх лет.