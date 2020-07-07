Сингапурские учёные предрекли появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

Учёные из Сингапура предсказали появление в ближайшие десять лет нового коронавируса. Как сообщает газета The Straits Times, руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф уточнил, что этот вирус, так же как и CoViD-19, будет передаваться от животного к человеку.

Самым пессимистичным вариантом развития событий Линьф назвал обратное заражение летучих мышей, переносящих инфекцию бессимптомно. Они могут инфицировать как других животных, так и человека, а их обитание во многих местах Земли даёт повод для опасений.

При этом эксперт не дал точного прогноза, когда именно появится такая инфекция. Также нельзя определить, насколько серьёзна будет новая вспышка.

По данным университета Джонса Хопкинса, новым коронавирусом в мире заражено свыше 11,6 миллиона человек. Но замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук уточнил, что их реальное количество может быть в десять раз больше из-за особенности CoViD-19 протекать у многих без выраженных симптомов. Он отметил, что единственным способом выяснить правду является анализ на антитела.