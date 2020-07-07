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Японский финансист считает, что коронавирус не особо сказался на российской экономике

Он отметил, что у руководства страны ещё есть немало мер по ускорению экономического развития.

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Фото © Pixabay

Японский экономист Юсукэ Оцубо считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, не сильно сказался на экономике России. Такое мнение он высказал в статье для издания JB Press.

Экономику РФ задело и падение мировых цен на нефть, и экономические издержки карантина, но не так сильно, как можно было ожидать. В этом помогают западные санкции. Страна научилась жить в условиях экономического давления и научилась справляться со сложными ситуациями, считает Оцубо.

При этом он соглашается с мыслью, что рухнувшие нефтяные цены затормозили экономическое развитие России, но её макроэкономические показатели отражают не страшное влияние "корона-шока". Страна имеет продвинутые технологии преодоления кризисных ситуаций, которые сформировались за предыдущие годы, отметил эксперт. А кризис 2020 года лишь подтверждает этот факт.

Оцубо — не единственный с подобным мнением. Его придерживаются многие западноевропейские и американские инвесторы. Вдобавок эксперты уверены, что руководство России имеет в рукаве ещё немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 4%.

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