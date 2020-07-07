Японский финансист считает, что коронавирус не особо сказался на российской экономике

Японский экономист Юсукэ Оцубо считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, не сильно сказался на экономике России. Такое мнение он высказал в статье для издания JB Press.

Экономику РФ задело и падение мировых цен на нефть, и экономические издержки карантина, но не так сильно, как можно было ожидать. В этом помогают западные санкции. Страна научилась жить в условиях экономического давления и научилась справляться со сложными ситуациями, считает Оцубо.

При этом он соглашается с мыслью, что рухнувшие нефтяные цены затормозили экономическое развитие России, но её макроэкономические показатели отражают не страшное влияние "корона-шока". Страна имеет продвинутые технологии преодоления кризисных ситуаций, которые сформировались за предыдущие годы, отметил эксперт. А кризис 2020 года лишь подтверждает этот факт.

Оцубо — не единственный с подобным мнением. Его придерживаются многие западноевропейские и американские инвесторы. Вдобавок эксперты уверены, что руководство России имеет в рукаве ещё немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны.