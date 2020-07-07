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Игрок американской футбольной лиги подписал самый крупный контракт в истории спорта

За десять лет он заработает около 500 миллионов долларов.

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Квотербек "Канзас-Сити Чифс" Патрик Махоумс продлил соглашение с командой Национальной футбольной лиги (НФЛ), заключив самый крупный контракт в истории спорта. Об этом сообщается на сайте лиги.

Текущее соглашение 24-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2021. Новый договор рассчитан на десять лет, за которые Махоумс заработает около 500 миллионов долларов.

Он превзошёл рекорд бейсболиста "Лос-Анджелес Энджелс" Майка Траута, в 2019 году подписавшего 12-летнее соглашение на общую сумму около 430 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Махоумс стал MVP Супербоула, а его команда впервые с 1970 года завоевала титул. Квотербек стал самым молодым игроком в истории, получившим титул самого ценного игрока и выигравшим Супербоул.

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