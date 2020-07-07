Игрок американской футбольной лиги подписал самый крупный контракт в истории спорта

Квотербек "Канзас-Сити Чифс" Патрик Махоумс продлил соглашение с командой Национальной футбольной лиги (НФЛ), заключив самый крупный контракт в истории спорта. Об этом сообщается на сайте лиги.

Текущее соглашение 24-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2021. Новый договор рассчитан на десять лет, за которые Махоумс заработает около 500 миллионов долларов.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020

Он превзошёл рекорд бейсболиста "Лос-Анджелес Энджелс" Майка Траута, в 2019 году подписавшего 12-летнее соглашение на общую сумму около 430 миллионов долларов.