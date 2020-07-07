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Госсекретарь США заявил о возможном запрете TikTok

Дипломат отметил, что посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность запрета приложения TikTok на территории страны. Об этом он заявил в интервью Fox news. Комментарий прозвучал в ответ на вопрос телеведущей о том, стоит ли стране задуматься о запрете китайских соцсетей и популярного TikTok, который уже запрещён в Индии. Дипломат заверил, что власти относятся "очень серьёзно" к данному вопросу.

Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах людей, могу заверить вас, что Соединённые Штаты сделают всё как надо, — добавил он.

Вместе с тем Помпео заметил, что порекомендовал бы использовать TikTok только тем, кто хочет, чтобы его личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

Ранее Лайф разобрался в феномене популярности приложения TikTok и узнал, почему он если не угроза, то хотя бы конкурент "Инстаграму" и "Ютубу".

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