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Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 2066 пациентов

Общее число выздоровевших в столице превысило 159 тысяч.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Москве выздоровело ещё 2066 пациентов с CoViD-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что количество выздоровевших продолжает расти.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718, — уточнила вице-мэр.

Ракова напомнила, что все переборовшие коронавирус могут внести свой вклад в борьбу с эпидемией, став донорами плазмы крови.

Как сообщал Лайф, ранее в ВОЗ заинтересовались российской вакциной от коронавируса

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