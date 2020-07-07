Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 2066 пациентов

В Москве выздоровело ещё 2066 пациентов с CoViD-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что количество выздоровевших продолжает расти.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718, — уточнила вице-мэр.

Ракова напомнила, что все переборовшие коронавирус могут внести свой вклад в борьбу с эпидемией, став донорами плазмы крови.