За сутки в России коронавирус подтвердился у 6368 человек

Наибольший суточный прирост наблюдается в Москве (но выздоровевших в столице в три раза больше ). Среди регионов — лидеров по количеству новых случаев за день также ХМАО и Санкт-Петербург.

За сутки зафиксировано 198 летальных случаев. Всего в стране из-за коронавируса скончалось 10 494 человека. За день из больниц выписан 9551 выздоровевший. Их общее число увеличилось до 463 880 человек.

Эпидемия в России продолжает отступать. За сутки в одной только Москве было выписано более двух тысяч человек. При этом люди всё чаще забывают, что опасность ещё не миновала. Так, Леонид Рошаль напомнил россиянам про необходимость носить маски в общественных местах. Он заметил, что, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, горожане начнут винить власти, а не себя.