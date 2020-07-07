Ледяной душ, пиво и много еды. От чего ещё нужно отказаться во время жары

Если верить метеорологам, вся эта неделя будет аномально жаркой. Чтобы легче перенести это время, врачи рекомендуют пить больше воды (пиво и газировка не помогут, а только усилят жажду). Также важно перейти на облегчённое питание и по возможности избегать длительного пребывания на солнце. Самые важные советы собрали в нашей инфографике.
А вот любителей охладиться в фонтане поджидают кишечная инфекция и личинки глистов — в тёплой стоячей воде отлично размножаются микробы, а также любят плескаться птицы и бродячие собаки.
Но ни в коем случае не принимайте ледяной душ во время жары. Это грозит резким сокращением сосудов, как отмечают врачи, а значит, и проблемами, особенно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также не стоит после душного офиса, выходя с работы, включать на полную кондиционер в машине, иначе простуда вам обеспечена.