История "Победы". Почему легендарный советский автомобиль сначала хотели назвать "Родиной"

74 года назад с конвейера Горьковского автозавода сошёл первый и ставший затем одним из самых известных советских легковых автомобилей ГАЗ М-20 "Победа".

История знаменитой советской легковушки началась с победы под Сталинградом (именно тогда началась разработка автомобиля), а мир увидел её после победы над Германией, и названа она была, естественно, — "Победа". Кстати, существует одна из легенд, связанных с громким названием ГАЗ М-20. Первым оценил новинку Горьковского автозавода имени Молотова Иосиф Сталин. 19 июня 1944 года ему показали образец будущего автомобиля. Главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт предложил назвать автомобиль "Родиной". Вождь иронично спросил: "И почём у нас будет "Родина"?" Так и родился второй вариант — "Победа".

Впервые на "Победе" появились новые, неизвестные ещё советскому автолюбителю детали. А фирменный шильдик, который разрабатывался раньше специально под каждую модель авто, — сейчас настоящая коллекционная ценность.

Универсальный кузов "Победы" был настолько хорош, что стал базой для ещё некоторых средств передвижения. Так появились три спортивно-гоночных автомобиля "Победа-Спорт", ГАЗ-20-СГ1 для кольцевых соревнований и аэросани "Север-2".

Аэросани "Север-2". Фото © Wikipedia

Прототипы ГАЗ-СГ1 во время испытаний. На переднем плане ГАЗ-СГ2, ставший дальнейшим развитием проекта "Победа-Спорт". Фото © 5 Колесо