Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-тахрир"

Сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД России провели задержания шести предполагаемых членов международной террористической организации "Хизб ут-тахрир"*. В домах задержанных проводились обыски. Об этом сообщил адвокат задержанных Эмиль Курбединов.

— Проведены обыски. Задержано шесть человек по подозрению в участии в "Хизб ут-тахрир", — рассказал РИА "Новости" адвокат.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве по подозрению в государственной измене был задержан советник главы "Роскосмоса".