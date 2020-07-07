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Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-тахрир"

По адресам предполагаемых экстремистов проведены обыски.

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Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД России провели задержания шести предполагаемых членов международной террористической организации "Хизб ут-тахрир"*. В домах задержанных проводились обыски. Об этом сообщил адвокат задержанных Эмиль Курбединов.

Проведены обыски. Задержано шесть человек по подозрению в участии в "Хизб ут-тахрир", — рассказал РИА "Новости" адвокат.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве по подозрению в государственной измене был задержан советник главы "Роскосмоса".

* Террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда.

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