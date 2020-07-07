СКР завершил расследование дел о публикации фото нацистов во время "Бессмертного полка онлайн"

В этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" 9 Мая в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат, в ней приняли участие более трёх миллионов человек. Однако в этот день несколько человек загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки.