СКР завершил расследование дел о публикации фото нацистов во время "Бессмертного полка онлайн"

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении молодых людей, которые опубликовали фото лидеров нацистской Германии в ходе виртуальной акции "Бессмертный полк". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
— Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова, — отметила она.
В этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" 9 Мая в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат, в ней приняли участие более трёх миллионов человек. Однако в этот день несколько человек загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки.
Организаторы "Бессмертного полка" обратились в СК РФ и передали правоохранителям список IP-адресов, с которых на сайт проекта загрузили фото деятелей Третьего рейха. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.