ЦИК может запустить пилотные проекты по электронному голосованию уже к осени

Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах ЦИК может запустить на выборах уже этой осенью. При этом будет учитываться опыт Москвы в ходе голосования по поправкам к конституции.

— Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес и насколько это совпадёт с нашими встречными предложениями, — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА "Новости".

При этом она не стала оценивать возможность электронного голосования на думских выборах, пока не пройдут пилотные проекты.

Кроме того, Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность голосования в течение двух или трёх дней на выборах этой осенью.

— Могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьёзные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трёх, но не более дней в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов, — добавила Памфилова.