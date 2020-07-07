ЦИК может запустить пилотные проекты по электронному голосованию уже к осени

Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах ЦИК может запустить на выборах уже этой осенью. При этом будет учитываться опыт Москвы в ходе голосования по поправкам к конституции.
— Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес и насколько это совпадёт с нашими встречными предложениями, — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА "Новости".
При этом она не стала оценивать возможность электронного голосования на думских выборах, пока не пройдут пилотные проекты.
Кроме того, Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность голосования в течение двух или трёх дней на выборах этой осенью.
— Могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьёзные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трёх, но не более дней в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов, — добавила Памфилова.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом. Изменения в основной закон вступили в силу 4 июля.