"Росконтроль" нашёл в "Ашане" опасные яблоки

"Росконтроль" нашёл в магазине торговой сети "Ашан" яблоки сорта "ред делишес", которые не соответствуют требованиям безопасности по проверенным показателям. Для исследования фрукты были куплены в супермаркетах семи торговых сетей, в числе которых также "Верный", Eurospar, Metro, "Азбука вкуса", "Перекрёсток" и "Пятёрочка".

— Для проверки были закуплены яблоки помологического сорта "ред делишес" или похожие на них (не все супермаркеты сочли нужным указать информацию о сорте в маркировке), — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами стали яблоки из магазина Eurospar, которые получили 82 балла (90 — за безопасность и 74 — за качество). При этом рекордное количество фруктов высшего сорта — почти 95% — было куплено в "Перекрёстке", однако общая оценка образцов составляет 76 баллов.

Тройку лидеров замыкают яблоки из торговой сети "Азбука вкуса", получив 72 балла. Эксперты также рекомендуют к покупке фрукты из супермаркетов Metro, а образцы из магазинов "Пятёрочка" и "Верный" попали в список товаров с замечаниями.

В чёрный список "Росконтроля" попали яблоки, купленные в "Ашане", так как исследователи обнаружили в них пестицид "диметоат", количество которого существенно превышает безопасный уровень. Фрукты выращены в Адыгее, их производитель — ООО "Агро-центр". Отмечается, что если ребёнок весом 15 килограммов съест такое небольшое яблоко, то это уже потенциальный риск для здоровья. Эти пестициды способны вызвать расстройства нервной системы при регулярном попадании в организм.