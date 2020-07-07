Онищенко предупредил о новой волне CoViD-19 осенью

Осенью эпидемия коронавируса вновь напомнит о себе в России. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
— Будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться, — приводит его слова "Интерфакс".
При этом Онищенко уверен: если даже эпидемия усилится, больше нельзя вводить запреты, которые были весной.
— Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения, — сказал депутат.
Вместе с тем он напомнил, что многие уже сейчас перестали носить маски. Он призвал таких людей "вести себя культурно с точки зрения здоровья".
Отметим, что сейчас эпидемия в России идёт на спад. За сутки регистрируется шесть-семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, однако и выздоровление идёт быстрыми темпами. За сегодня выздоровевших в полтора раза больше, чем заболевших. Россия два дня назад покинула первую тройку стран – лидеров по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции.