Онищенко предупредил о новой волне CoViD-19 осенью

Осенью эпидемия коронавируса вновь напомнит о себе в России. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

— Будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться, — приводит его слова "Интерфакс".

При этом Онищенко уверен: если даже эпидемия усилится, больше нельзя вводить запреты, которые были весной.

— Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения, — сказал депутат.

Вместе с тем он напомнил, что многие уже сейчас перестали носить маски. Он призвал таких людей "вести себя культурно с точки зрения здоровья".