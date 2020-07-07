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Отрицавшего коронавирус схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей за фейки

Ранее сообщалось, что на заседание священнослужитель не явился.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Суд в Верхней Пышме в Свердловской области оштрафовал лишённого сана схимонаха Сергия (Романова) на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации в проповеди. Трансляция заседания проводилась в онлайн-режиме.

Признать виновным в совершении правонарушения и назначить ему штраф в размере 90 тысяч рублей, — сказала в ходе заседания судья.

Адвокат Светлана Герасимова сообщила, что планирует обжаловать решение суда. По её словам, она выявила процессуальные нарушения и не увидела доказательств состава правонарушения в действиях её подзащитного.

Напомним, схиигумен Сергий полностью отрицал коронавирус, призывал людей нарушать самоизоляцию и критиковал закрытие храмов во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать, но это не остановило схимонаха. Позже его вовсе запретили в служении, а также лишили сана. При этом на церковный суд он тоже не явился.

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