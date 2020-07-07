Отрицавшего коронавирус схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей за фейки

Суд в Верхней Пышме в Свердловской области оштрафовал лишённого сана схимонаха Сергия (Романова) на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации в проповеди. Трансляция заседания проводилась в онлайн-режиме.

— Признать виновным в совершении правонарушения и назначить ему штраф в размере 90 тысяч рублей, — сказала в ходе заседания судья.

Адвокат Светлана Герасимова сообщила, что планирует обжаловать решение суда. По её словам, она выявила процессуальные нарушения и не увидела доказательств состава правонарушения в действиях её подзащитного.