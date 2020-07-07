На юго-западе Москвы откроют бесплатный автокинотеатр

В День московского транспорта, который отмечается 18 июля, в Москве откроется бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут показывать на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро "Филатов Луг" на юго-западе столицы. Там сможет разместиться 100 машин, сообщается на портале мэрии Москвы.

— В выходные дни загруженность обычной парковки минимальна, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду, — отмечается в сообщении.

С июля по октябрь москвичам покажут около 20 фильмов. Зрители увидят такие известные ленты, как "Сладкая жизнь" Федерико Феллини и "Джентльмены" Гая Ричи. Вечерние киносеансы будут проходить по субботам. Первый показ состоится уже 18 июля. Регистрация на него откроется 12 июля в 00:00 мск на сайте проекта.

Во время сеанса зрители смогут через приложение заказать еду и напитки. Кроме того, для них будут устраивать розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнёров проекта.