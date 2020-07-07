Через таможню Владивостока пытались провезти поражённый радиацией вертолёт

Таможенники Владивостока обнаружили на морском пункте пропуска вертолёт, радиационное излучение от которого превышало норму в 55 раз. Контейнер с транспортным средством прибыл в Приморский край из Германии, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Максимальный уровень гамма-излучения винтокрылой машины составил более 5 мкЗв/ч. Специалисты также зафиксировали бета-излучение от вертолёта. Выяснилось, что источником радиации являлся хвостовой винт, а точнее — редуктор. В ходе проверки владивостокские таможенники установили, что фонящие детали вертолёта не соответствуют нормам, необходимым для пересечения границы, и поэтому запрещены к ввозу на территорию ЕАЭС.