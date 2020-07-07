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ФСБ: Задержанный советник главы "Роскосмоса" работал на одну из спецслужб НАТО

Ивану Сафронову грозит от 12 до 20 лет колонии.

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Момент задержания Ивана Сафронова. Видео © LIFE

Задержанный советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО. ФСБ РФ возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Госизмена".

Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, — говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса". Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался информационной политикой, а также курировал некоторые специальные программы госкорпорации. В "Роскосмосе" факт задержания своего сотрудника подтвердили.

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