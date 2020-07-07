ФСБ: Задержанный советник главы "Роскосмоса" работал на одну из спецслужб НАТО

Момент задержания Ивана Сафронова. Видео © LIFE

Задержанный советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО. ФСБ РФ возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Госизмена".

— Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, — говорится в сообщении спецслужбы.