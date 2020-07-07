Песков — о возобновлении полётов за границу: Перспективы неясные

В Кремле затруднились спрогнозировать сроки открытия международного авиасообщения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с распространением коронавируса за рубежом меняется изо дня в день.

— Перспективы неясные, об этом вчера чётко сказал президент, — указал он. — Ситуация настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день.

Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Ранее Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа.