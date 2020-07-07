Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков — о возобновлении полётов за границу: Перспективы неясные

Cитуация с распространением коронавируса за рубежом меняется изо дня в день.

308
Post cover

Фото © Pixabay

В Кремле затруднились спрогнозировать сроки открытия международного авиасообщения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с распространением коронавируса за рубежом меняется изо дня в день.

Перспективы неясные, об этом вчера чётко сказал президент, — указал он. — Ситуация настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день.

Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Ранее Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа.

Накануне президент Владимир Путин провёл встречу с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Тот рассказал, что шансы заразиться коронавирусом на борту самолёта крайне малы. Современные лайнеры оснащены системами фильтрации, очищающими воздух в салоне почти до уровня операционных.

Выбор редакции

Loading...