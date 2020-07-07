В Кремле прокомментировали задержание советника главы "Роскосмоса"

В Кремле знают о задержании советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. При этом там назвали нормальной практикой, что подобные дела, которые касаются работы разведки и гостайны, рассматриваются в закрытом режиме и все подробности дел общественности не сообщают.

— Он обвиняется по статье о госизмене. В передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой занимался Иван Сафронов, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что считал Сафронова талантливым журналистом, однако в последнее время Иван перестал заниматься журналистской деятельностью и перешёл на другую работу.

— Мы знаем все его материалы, они отличались глубокой экспертизой... Но, к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много. И они свою работу выполняют очень качественно, — добавил Песков.