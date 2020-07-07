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ФСБ показала видео задержания советника главы "Роскосмоса"

Он подозревается в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну.

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Видео © ФСБ России

Федеральная служба безопасности показала видео задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Мужчину скрутили возле автомобиля, досмотрели и увезли в отделение. Он подозревается в связях с одной из спецслужб НАТО.

Ранее Лайф уже публиковал своё видео с моментом задержания Сафронова. На этих кадрах работа оперативников снята с другого ракурса.

Видео © LIFE

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. По версии следствия, советник главы корпорации собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Ранее сообщалось, что в "Роскосмосе" факт задержания своего сотрудника подтвердили. Свою должность Сафронов получил всего два месяца назад.

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