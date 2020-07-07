В Кремле прокомментировали новые санкции Великобритании: Можно только сожалеть

В Кремле сожалеют в связи с решением британских властей ввести персональные санкции против 25 россиян, в том числе против главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право применить принцип взаимности.

— Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами, — отметил представитель Кремля. — Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объёме, в каком это будет соответствовать интересам РФ.

Напомним, что всего в британском санкционном списке 47 человек — 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, а также две северокорейские спецслужбы. Упомянутым в документе лицам запрещён въезд в Великобританию, их активы в стране (при наличии) будут заморожены.