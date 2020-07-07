В Евросоюзе оценили шансы на открытие границ с Россией

В Брюсселе планируют пересмотреть список государств, чьим гражданам разрешён въезд в ЕС, однако прогнозы по данному вопросу озвучивать пока рано, считает посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

Отвечая на вопрос о том, каковы шансы открытия границ с Россией, дипломат признался, что пока сложно сказать что-то определённое на этот счёт. Он напомнил, что ЕС сначала открыл границы внутри Шенгенской зоны.

— Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены ещё 15 стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС... Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано говорить, кто туда попадёт, — приводит его слова РИА "Новости".